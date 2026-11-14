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Футбол

Сборная Нидерландов осталась без своего лидера

Френки де Йонг снова получил поврежение.
Сегодня, 18:10       Автор: Андрей Безуглый
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Хавбек сборной Нидерландов Френки де Йонг покинул расположение команды.

Об этом сообщил Королевский футбольный союз Нидерландов.

В заявлении говорится, что полузащитник почувствовал легкий дискомфорт, но тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

Де Йонг уже покинул расположение сборной и вернулся в клуб. В предстоящем матче против сборной Германии Нидерландам придется найти ему замену.

Ранее также сообщалось, что игроки Шахтера дебютировали за сборную Бразилии.

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