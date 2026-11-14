Два футболиста Шахтера дебютировали за сборную Бразилии в матче с Японией

Два представителя донецкого Шахтера — полузащитник Марлон Гомес и вингер Алисон Сантана — дебютировали за национальную сборную Бразилии.

Оба футболиста получили возможность проявить себя в товарищеском матче против Японии, который состоялся в субботу, 14 ноября, в Сингапуре.

Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти выпустил игроков Шахтера на поле после перерыва. Марлон Гомес заменил Андре Луиса, а Алисон Сантана — Эстевао.

Для обоих футболистов этот матч стал первым в составе главной команды Бразилии. Ранее они получили дебютные вызовы в национальную сборную на ноябрьские товарищеские поединки.

Сам матч завершился неожиданной победой Японии со счетом 3:2. В составе бразильцев дублем отметился Винисиус Жуниор, а за японскую команду забивали Такефуса Кубо, Кейто Накамура и Тацухиро Сакамото.

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