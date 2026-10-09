Шахтер выпустил на поле бывшего игрока Дженоа

Уругвайский защитник Алан Маттурро провел свой первый официальный матч за донецкий Шахтер в чемпионате Украины.

21-летний центральный защитник вышел на поле в матче 8-го тура УПЛ против Вереса. Главный тренер горняков Арда Туран выпустил легионера на 81-й минуте встречи, заменив бразильца Педриньо.

Позже клуб официально поздравил Алана с дебютом.

Маттурро присоединился к Шахтеру 26 августа 2026 года, перейдя из итальянского Дженоа. Контракт уругвайца с донецким клубом рассчитан до 31 июля 2031 года.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 защитник выступал за испанский Леванте на правах аренды, проведя 21 матч и отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Поединок Шахтера против Вереса состоялся 9 октября в Ровно на стадионе Авангард и завершился победой Шахтера со счетом 3:0. Голами в составе донецкой команды отметились Педриньо, Николай Матвиенко и Педро Энрике.

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