Шахтер разгромил Верес и возглавил турнирную таблицу УПЛ

Шахтер победил со счетом 3:0 в выездном матче против Вереса в рамках восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

Донецкая команда открыла счет на 32-й минуте. Педриньо оказался первым на добивании и вывел гостей вперед.

На 37-й минуте положение Вереса осложнилось: Ростислав Баран получил прямую красную карточку за грубый фол на Валерии Бондаре. Хозяева остались в меньшинстве еще до перерыва.

Во втором тайме горняки закрепили преимущество. На 58-й минуте Николай Матвиенко мощным ударом примерно с 20 метров забил второй гол.

А на 71-й минуте Педро Энрике завершил розыгрыш углового точным ударом и установил окончательный счет — 3:0.

После победы Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ, однако Полесье может вернуть себе первую позицию после своего матча.

Верес — Шахтер — 0:3

Голы: Педриньо, 32, Николай Матвиенко, 58, Педро Энрике, 71.

Удаление: Ростислав Баран, 37 (Верес).

Напомним, клуб игрока сборной Украины был выставлен на продажу.

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