Клуб игрока сборной Украины выставлен на продажу

Эвертон официально объявил о том, что контрольный пакет акций выставлен на продажу.

Напомним, что клубом с декабря 2024 года владеет американский бизнесмен Дэн Фридкин.

В официальном заявлении клуба говорится, что TFG решила финансовые проблемы клуба, и теперь пришло время сделать следующий шаг.

Фридкин готов продать контроль пакет акций Эвертона, если сочтет новых владельцев более подходящими кандидатами для управления клубом.

До завершения процесса продажи клуба TFG и сам Эвертон отказались от дальнейших комментариев на эту тему.

Ранее также сообщалось, что тренера Саутгемптона все же наказали за шпионаж.

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