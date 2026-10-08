Тренера Саутгемптона наказали за шпионаж

Главный тренер Саутгемптона Тонда Экерт получил условную шестинедельную дисквалификацию и штраф в размере 28 тысяч фунтов за организацию наблюдения за тренировками трех соперников по Чемпионшипу.

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла вердикт после того, как Экерт признал, что санкционировал наблюдение за тренировками Оксфорд Юнайтед, Ипсвич Таун и Мидлсбро в прошлом сезоне.

Дисквалификация тренера останется условной до конца сезона-2027/28.

"Я совершил ошибку и довольно быстро это признал. Теперь нужно принять последствия", — заявил Экерт.

Специалист также отметил, что рад завершению разбирательства и возможности сосредоточиться на футболе.

При этом для самого Саутгемптона последствия скандала оказались гораздо серьезнее. Клуб исключили из плей-офф Чемпионшипа прошлого сезона, а в текущем чемпионате с него сняли четыре очка.

Сейчас Саутгемптон занимает 13-е место в Чемпионшипе, набрав 10 очков в восьми матчах.

А в это время Джака получил условный штраф за подделку сертификата о прививке.

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