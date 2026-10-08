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Футбол

Тренера Саутгемптона наказали за шпионаж

Главный тренер Саутгемптона Тонда Экерт получил условную шестинедельную дисквалификацию и штраф в размере 28 тысяч фунтов за организацию наблюдения за тренировками трех соперников по Чемпионшипу.
Сегодня, 21:09       Автор: Сергей Носенко
Тонда Экерт / Getty Images
Тонда Экерт / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла вердикт после того, как Экерт признал, что санкционировал наблюдение за тренировками Оксфорд Юнайтед, Ипсвич Таун и Мидлсбро в прошлом сезоне.

Дисквалификация тренера останется условной до конца сезона-2027/28.

"Я совершил ошибку и довольно быстро это признал. Теперь нужно принять последствия", — заявил Экерт.

Специалист также отметил, что рад завершению разбирательства и возможности сосредоточиться на футболе.

При этом для самого Саутгемптона последствия скандала оказались гораздо серьезнее. Клуб исключили из плей-офф Чемпионшипа прошлого сезона, а в текущем чемпионате с него сняли четыре очка.

Сейчас Саутгемптон занимает 13-е место в Чемпионшипе, набрав 10 очков в восьми матчах.

А в это время Джака получил условный штраф за подделку сертификата о прививке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон шпионаж

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