Тренера Саутгемптона наказали за шпионаж
Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла вердикт после того, как Экерт признал, что санкционировал наблюдение за тренировками Оксфорд Юнайтед, Ипсвич Таун и Мидлсбро в прошлом сезоне.
Дисквалификация тренера останется условной до конца сезона-2027/28.
"Я совершил ошибку и довольно быстро это признал. Теперь нужно принять последствия", — заявил Экерт.
Специалист также отметил, что рад завершению разбирательства и возможности сосредоточиться на футболе.
При этом для самого Саутгемптона последствия скандала оказались гораздо серьезнее. Клуб исключили из плей-офф Чемпионшипа прошлого сезона, а в текущем чемпионате с него сняли четыре очка.
Сейчас Саутгемптон занимает 13-е место в Чемпионшипе, набрав 10 очков в восьми матчах.
А в это время Джака получил условный штраф за подделку сертификата о прививке.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!