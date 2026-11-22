Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен оценил Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, что именно нидерландец стал победителем гонки в США, однако радости у него было немного.

Ферстаппен признался, что сама гонка ему не понравилась, хотя он и признал, что, возможно, как шоу, она выглядела неплохо.

Если смотреть на это сердцем гонщика, то нет гонка не понравилась. Если же расценивать это как яркое шоу, то да. Мне понравились ответные обгоны и все в этом духе, но я предпочитаю смотреть на это с точки зрения гонщика. Если посмотреть на мой пульс, то я даже не нервничал, поскольку… не знаю, все ощущалось так, словно я плыл по течению. Просто старался вовремя активировать батарею. Но если говорить о гонке как о шоу, то со стороны она может понравиться. Но не знаю

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