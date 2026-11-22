Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса
Нидерландец пересек финишную черту первым. Второе место занял Ландо Норрис, а третьим финишировал его напарник по Макларену Оскар Пиастри.
Четвертую позицию занял действующий чемпион мира Кими Антонелли из Мерседеса. Итальянец стартовал с шестого места, хотя накануне выиграл квалификацию. Из-за штрафа в пять позиций он уступил поул-позицию Ферстаппену.
В первую десятку также вошли пилоты Альпин Пьер Гасли и Франко Колапинто, представители Феррари Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, а также Карлос Сайнс из Уильямса и Джордж Рассел из Мерседеса.
MAX VERSTAPPEN WINS THE LAS VEGAS GRAND PRIX! 🏆🎉 WHAT. A. RACE. 👊 #F1 #LasVegasGP https://t.co/WLRKekC3Sx— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
Следующий этап чемпионата Формулы-1 — Гран-при Катара — состоится с 27 по 29 ноября.
Напомним, предсезонные тесты в Формуле-Е завершились взрывом болида.
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