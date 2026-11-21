В субботу, 21 ноября, Ньюкасл принимал на своем поле Арсенал в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги.

Команды устроили результативное противостояние, завершив поединок ничьей 2:2.

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Арсенал повел в матче на 33-й минуте, когда Кай Хаверц выборол мяч на подступах к чужой штрафной и вывел на ударную позицию Эберечи Эзе, а тот пробил в левый верхний угол.

Отыграться Ньюкаслу удалось уже в начале второй половины встречи. На 49-й минуте после вбрасывания аута Мартин Эдегор не попал по мячу, Уильям Осула перехватил и отдал в центр на свободного Харви Барнса, который поразил левый нижний угол. А в середине тайма Малик Тиав вывел хозяев поля вперед, добив мяч в сетку после углового, удара Дэна Берна и сейва вратаря.

На 70-й минуте "канонирам" еще и пришлось вынужденно заменить основного голкипера Давида Райю, получившего травму. Тем не менее на 78-й минуте лондонской команде удалось вырвать ничью, выбежав в контратаку, которую результативным ударом завершил Нони Мадуэке.

Арсенал на данный момент продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 28 очков. Ньюкасл с 13 пунктами идет на 12-й строчке.

Статистика матча Ньюкасл - Арсенал 11-го тура чемпионата Англии

Ньюкасл - Арсенал 2:2

Голы: Барнс, 49, Тиав, 62 - Эзе, 33, Мадуэке, 78

Ожидаемые голы (xG): 1.73 - 1.48

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 6 - 3

Фолы: 19 - 7

Ньюкасл: Горничек - Дедич (Ливраменто, 46), Тиав, Берн, Холл (Ботман, 90+2) - Стер (Ремзи, 46), Майли - Мерфи (Эланга, 46), Уиллок, Барнс - Осула.

Арсенал: Райя (Аррисабалага, 70) - Тимбер, Конса, Габриэл, Калафиори - Гимараес (Льюис-Скелли, 70), Райс - Мадуэке, Эдегор (Мерино, 90+4), Эзе (Цолис, 70) - Хаверц (Дьокереш, 90+4).

Предупреждения: Дедич, Барнс, Берн - Райс.

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