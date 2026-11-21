НБА: Юта Михайлюка уступила Финиксу, Лейкерс обыграли Сакраменто
В ночь на субботу 21 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 20 ноября
Бруклин – Орландо 111:113 (25:38, 36:24, 27:29, 23:22)
Бруклин: Рэндл (27 + 9 подборов + 6 передач), Вольф (20), Шарп (17 + 11 подборов), Портер (16), Траоре (4) – старт; Браун (18), Дёмин (6), М. Вагнер (3), Эллис (0), Клауни (0).
Орландо: Ф. Вагнер (35 + 7 передач), Бэйн (21 + 5 перехватов), Блэк (13 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Саггс (8), Картер (8 + 8 подборов) – старт; Вучевич (15 + 8 подборов), да Силва (6), Битадзе (4), Картер (3).
Детройт – Торонто 102:105 (23:26, 25:28, 24:23, 30:28)
Детройт: Каннингем (23 + 9 передач), Хертер (20), Дженкинс (14), Томпсон (13), Коллинз (3) – старт; Грин (12), Джо (9), Рид (8 + 7 подборов), Ланир (0).
Торонто: Барнс (29), Грэйвс (20 + 10 подборов), Куикли (18 + 10 передач), Пелтль (10 + 9 подборов), Уолтер (8) – старт; Бэттл (10), Джексон-Дэвис (8), Смит (2), Шэд (0), Мартин (0).
Кливленд – Индиана 128:119 (29:29, 33:32, 43:22, 23:36)
Кливленд: Харден (51 + 6 передач), Митчелл (20), Уотсон (15), Аллен (6 + 8 подборов), Проктор (5) – старт; Хезоня (10 + 10 подборов), Брайант (9), Меррилл (6), Томас (4), Омьер (2).
Индиана: Сиакам (21 + 7 подборов), Зубац (21 + 10 подборов), Убре (17), Нембхард (12 + 8 передач), Несмит (2 + 10 подборов + 7 передач) – старт; Топпин (17), Уокер (8), Нэнс (7), Смит (5), Слоусон (4), Джексон (3), Макконнелл (2), Хафф (0).
Атланта – Шарлотт 111:97 (23:31, 33:26, 31:19, 24:21)
Атланта: Джонсон (26 + 6 передач), Уиггинс (19), Александер-Уокер (17), Оконгву (16 + 7 подборов), Дэниэлс (11 + 8 подборов + 10 передач) – старт; Деннис (8), Кисперт (7), Эджиофор (5), Дорт (2), Финни-Смит (0).
Шарлотт: Диабате (21 + 15 подборов), Миллер (19 + 8 подборов), Рид (12 + 10 подборов), Уайт (11 + 9 передач), Джеймс (9) – старт; О'Нил (9), Колкбреннер (6), Андерсон (4), Салон (4), Макнили (2).
Чикаго – Вашингтон 94:98 (29:22, 31:30, 9:23, 25:23)
Чикаго: Пауэлл (16), Клэкстон (11 + 7 подборов), Окоро (9 + 7 подборов), Бузелис (9), Гидди (2 + 7 передач) – старт; Хилд (15), Джонс (12 + 7 передач), Эссанг (8), Коллинз (6), Уильямс (6).
Вашингтон: Дэвис (36 + 11 подборов), Дибанца (20 + 10 подборов + 6 передач), Янг (16), Джордж (11 + 7 подборов), Сарр (3) – старт; Миддлтон (5), Кэррингтон (3), Кулибали (2), Джонсон (2), Эйтон (0), Райли (0).
Юта – Финикс 101:111 (23:26, 26:35, 27:28, 25:22)
Юта: Питерсон (20 + 10 подборов + 8 передач), Хэйс (18 + 14 подборов), Джордж (14 + 6 передач), Грин (8), Бэйли (7 + 7 подборов) – старт; Сенсабо (18), Михайлюк (11 + 7 подборов), Окоги (3), Бамба (2).
Финикс: Букер (23), Бриджес (18 + 9 подборов), Брукс (18), Грин (14), Игодаро (3 + 7 подборов) – старт; Гиллеспи (16), Малуач (9), Гудвин (5 + 9 подборов), Кеннард (5), Пит (0), Данн (0).
Денвер – Хьюстон 133:124 (31:33, 31:27, 37:42, 34:22)
Денвер: Йокич (26 + 7 подборов + 11 передач), К. Браун (19), К. Джонсон (19 + 6 передач), Гордон (18), Дж. Мюррэй (14 + 7 передач) – старт; Дерозан (15), Бэгли (10), Джонс (5), Брэзил (4), Джонс (3).
Хьюстон: Шенгюн (28 + 11 подборов + 10 передач), Ванвлит (25 + 9 передач), Томпсон (22), Смит (21), Дюрэнт (16) – старт; Исон (7), Смарт (3), Адамс (2), Богданович (0), Шеппард (0).
Оклахома-Сити – Новый Орлеан 126:120 (33:36, 23:28, 36:34, 34:22)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 8 передач), Мара (22 + 16 подборов), Маккейн (18), Митчелл (8), Хартенштайн (5 + 8 подборов) – старт; Стирц (18), К. Уильямс (6), Клиффорд (4), Джейлин Уильямс (3), Пиви (2).
Новый Орлеан: Фирс (22 + 7 подборов), Уильямсон (22 + 7 передач), Бей (21), Джонс (14), Мисси (4 + 7 подборов) – старт; Мерфи (17), Куин (11 + 7 подборов), Пул (6), Пьер (3), Маткович (0).
Лейкерс – Сакраменто 106:104 (28:28, 26:34, 28:22, 24:20)
Лейкерс: Дончич (25 + 8 передач + 6 потерь), Кесслер (15 + 7 подборов), Тайбулл (14), Граймс (13 + 7 передач), З. Уильямс (5) – старт; Секстон (10), Мамукелашвили (9 + 9 подборов), Ларэвиа (6), Карр (5), Вандербилт (4).
Сакраменто: Хантер (30), Лавин (19 + 7 подборов), Сабонис (19 + 16 подборов), Эйкафф (18 + 12 передач + 6 потерь), Мюррэй (13 + 7 подборов) – старт; Шарп (3), Монк (2), Кардуэлл (0), Блэк (0).
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