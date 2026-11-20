Бавария на своем поле сыграла вничью с Кельном в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча на Альянц Арене завершилась со счетом 1:1.

Гости неожиданно вышли вперед уже на 12-й минуте. Майки Мур воспользовался быстрой контратакой и после передачи Саида Эль-Мала переиграл голкипера мюнхенцев.

На 20-й минуте хозяева понесли серьезную кадровую потерю: Харри Кейн получил повреждение левого голеностопа после столкновения с защитником Жоэлем Шмидом и не смог продолжить игру. Вместо английского форварда на поле появился Том Бишоф.

Именно Бишоф помог Баварии сравнять счет. На 37-й минуте он отдал передачу на Натанеля Брауна, который точным ударом из-за пределов штрафной площади восстановил равновесие.

Еще одна неприятность постигла мюнхенцев перед перерывом. Майкл Олисе получил повреждение после контакта с соперником, а в начале второго тайма его заменил Тим Биндер.

После перерыва команды имели возможности вырвать победу. В частности, Леннарт Карл не попал в створ ворот, а голкипер Баварии Йонас Урбиг справился с опасным ударом Линтона Майны.

В итоге Бавария не смогла одержать победу перед следующим матчем Лиги чемпионов. 25 ноября команда Венсана Компани сыграет на выезде с Лиллем. Участие Кейна и Олисе в этой встрече остается под вопросом.

Мур, 12 – Браун, 37.

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