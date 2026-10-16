Айнтрахт реабилитировался за разгром 0:6

Айнтрахт Франкфурт на своем поле обыграл Кельн в матче шестого тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 77-й минуте. Ноэль Асеко отдал передачу на Юнеса Эбноуталиба, который пробил с острого угла и принес хозяевам три очка.

В первом тайме Кельн имел несколько возможностей открыть счет. Мариус Бюльтер дважды угрожал воротам франкфуртцев, однако голкипер Ной Атуболу справился с его ударами.

После перерыва Айнтрахт активизировался и создал несколько опасных моментов. Вратарь гостей Марвин Швебе некоторое время спасал свою команду, но на 77-й минуте все же пропустил решающий мяч.

Так Айнтрахт ответил на болезненное поражение от Лейпцига со счетом 0:6 в предыдущем туре. Франкфуртский клуб также одержал вторую домашнюю победу в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Айнтрахт — Кельн — 1:0 (0:0)

Гол: Эбноуталиб, 77.

Предупреждения: Гётце (24), Брассье (39) — Йоханнессон (45), Соса (90+4).

А в это время Реал потребовал отставки Тебаса.

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