Брентфорд хочет подписать конкурента для Ярмолюка

Предложение по хавбеку действительно всего несколько дней.

Брентфорд сделал предложение полузащитнику Кельна Саиду Эль Мале, передает Bulinews.

По имеющейся информации, английский клуб готов заплатить 40 млн евро плюс 5 млн евро бонусами, а также оставить Кельну 15% от будущей перепродажи игрока.

Однако это предложение имеет необычный характер, ведь эти условия будут актуальны только несколько дней, после чего пчёлы могут его отозвать.

Отмечается, что немецкий клуб пока не дал ответ, ведь рассчитывает получить не менее 50 млн евро за хавбека.

Тем временем Рома готова побороться за вингера Марселя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!