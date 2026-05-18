Оценка Ярмолюка в игре против Кристал Пэлас

Брентфорд на своем поле принимал Кристал Пэлас, игрок "пчел" Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

За это время украинский легионер совершил 88 касаний мяча, отдал 63 точных паса из 70 (90%), сделал 1 неточный навес и 6 точных длинных передач из 10.

Также на его счету 5 выносов, 2 заблокированных удара, 2 отбора, 4 выигранных единоборства из 6, 13 потерь мяча, 1 неудачная попытка дриблинга.

После финального свистка Sofascore оценил игру украинского полузащитника в 7,5 балла, а WhoScored - в 6,7 балла.

К слову, узнать счет матча Брентфорд - Кристал Пэлас вы можете у нас на сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!