Кливленд впервые в финале Востока с 2018 года

В первый раз со времен Леброна Джеймса.

Кливленд в решающем матче серии победил Детройт, тем самым завоевав себе путёвку в финал.

В последний раз команда доходила до финала Восточной конференции в сезоне-2017/18, тогда за команду ещё выступал Леброн Джеймс.

Однако тогда Кавальерс в финале попал на Голден Стэйт и уступил Уорриорз, всухую проиграв серию 0-4.

Добавим, что соперником по финалу в этой кампании станет Нью-Йорк, их первый матч серии начнётся 20 мая в 3:00 по киевскому времени.

К слову, защитник Оклахомы опередил в борьбе за награду MVP НБА Йокича и Вембаньяму.

