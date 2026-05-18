iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Кливленд впервые в финале Востока с 2018 года

В первый раз со времен Леброна Джеймса.
Сегодня, 08:23       Автор: Валентина Чорноштан
Форма Кливленда / Getty Images
Форма Кливленда / Getty Images

Кливленд в решающем матче серии победил Детройт, тем самым завоевав себе путёвку в финал.

В последний раз команда доходила до финала Восточной конференции в сезоне-2017/18, тогда за команду ещё выступал Леброн Джеймс.

Однако тогда Кавальерс в финале попал на Голден Стэйт и уступил Уорриорз, всухую проиграв серию 0-4.

Добавим, что соперником по финалу в этой кампании станет Нью-Йорк, их первый матч серии начнётся 20 мая в 3:00 по киевскому времени.

К слову, защитник Оклахомы опередил в борьбе за награду MVP НБА Йокича и Вембаньяму.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс

Статьи по теме

Кливленд установил исторический антирекорд НБА Кливленд установил исторический антирекорд НБА
Плей-офф НБА: Оклахома переиграла Лейкерс, Детройт одолел Кливленд Плей-офф НБА: Оклахома переиграла Лейкерс, Детройт одолел Кливленд
Кливленд провалил старт серии с Детройтом и установил антирекорд Кливленд провалил старт серии с Детройтом и установил антирекорд
Плей-офф НБА: Детройт обыграл Орландо, Кливленд одолел Торонто в решающих матчах Плей-офф НБА: Детройт обыграл Орландо, Кливленд одолел Торонто в решающих матчах

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты обыграли Верес
просмотров

Последние новости

Бокс09:58
Хирн оценил шансы на третий бой его клиента с Усиком
Европа09:32
Худший против Сандерленду. Как оценили Миколенко?
Европа09:09
Ливерпуль разочарован в Хаби Алонсо
НБА08:41
Плей-офф НБА: Кливленд разгромил Детройт и прошел в финал Востока
НБА08:37
Плей-офф НБА: Детройт уступил Кливленду
НБА08:23
Кливленд впервые в финале Востока с 2018 года
Европа08:10
Оценка Цыганкова за проигрыш в 37-м туре Ла Лиги
Лига Чемпионов07:50
Дембеле может не сыграть в финале ЛЧ
Европа07:20
Оценка Ярмолюка в игре против Кристал Пэлас
Европа07:05
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK