iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Детройт обыграл Орландо, Кливленд одолел Торонто в решающих матчах

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:55       Автор: Игорь Мищук
Детройт победил Орландо / Getty Images
Детройт победил Орландо / Getty Images

В ночь на понедельник, 4 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча первого раунда плей-офф.

В решающих седьмых поединках Детройт одержал победу над Орландо, а Кливленд взял верх над Торонто, выиграв свои серии первого раунда.

Результаты матчей плей-офф НБА за 3 мая

Детройт – Орландо 116:94 (20:22, 40:27, 23:15, 33:30)

Детройт: Каннингем (32 + 12 передач), Харрис (30 + 9 подборов), Дюрен (15 + 15 подборов), Д. Робинсон (10), Томпсон (8) – старт; Дженкинс (16), Грин (3), Ланир (2), Стюарт (0), Сассер (0), Рид (0), Холланд (0), Смит (0).

Орландо: Банкеро (38 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Бэйн (16), Картер (13), Саггс (6), Кэйн (5) – старт; Блэк (11 + 5 перехватов), М. Вагнер (5), Картер (0), да Силва (0).

Счет в серии: 4-3

Кливленд – Торонто 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34)

Кливленд: Митчелл (22), Аллен (22 + 19 подборов), Харден (18), Э. Мобли (13 + 7 подборов), Уэйд (5) – старт; Меррилл (13), Струс (12 + 8 подборов), Тайсон (7 + 9 подборов), Шредер (2).

Торонто: Барнс (24 + 9 подборов + 6 передач), Барретт (23 + 6 передач), Шэд (14 + 7 передач), Уолтер (13), Пелтль (9 + 7 подборов) – старт; Мюррэй-Бойлс (8), Мамукелашвили (6), Бэттл (3), Лоусон (2), Темпл (0), Дик (0), Мобо (0), Джексон-Дэвис (0).

Счет в серии: 4-3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Орландо Меджик Детройт Пистонс Торонто Рапторз

Статьи по теме

Плей-офф НБА: Лейкерс потерпели второе поражение от Хьюстона, Детройт одолел Орландо Плей-офф НБА: Лейкерс потерпели второе поражение от Хьюстона, Детройт одолел Орландо
Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года
Плей-офф НБА: Оклахома разгромила Финикс, Детройт уступил Орландо, Сан-Антонио обыграл Портленд Плей-офф НБА: Оклахома разгромила Финикс, Детройт уступил Орландо, Сан-Антонио обыграл Портленд
Усику подобрали следующего соперника после Верховена Усику подобрали следующего соперника после Верховена

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки Челси, Манчестер Сити, Ромы
просмотров
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Кливленд выиграли свои серии первого раунда
просмотров

Последние новости

Бокс10:28
Усику подобрали следующего соперника после Верховена
Европа09:59
Яремчук получил одни из наивысших оценок за победный матч с Ренном
Снукер09:20
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после второй сессии
НБА09:10
Плей-офф НБА: Детройт и Кливленд выиграли свои серии первого раунда
НБА08:55
Плей-офф НБА: Детройт обыграл Орландо, Кливленд одолел Торонто в решающих матчах
НХЛ08:25
Кубок Стэнли: Монреаль закрыл серию с Тампой, Колорадо повел против Миннесоты
НХЛ07:58
Плей-офф НХЛ: Монреаль выбил Тампу, Колорадо и Миннесота забросили 15 шайб на двоих
Европа07:20
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки Челси, Манчестер Сити, Ромы
Европа00:04
Дубль Винисиуса принес Реалу победу над Эспаньолом
Вчера, 23:52
Европа23:52
Яремчук помог Лиону перестрелять Ренн
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK