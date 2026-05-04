Яремчук получил одни из наивысших оценок за победный матч с Ренном

В воскресенье, 3 мая, Лион в домашнем матче 32-го тура французской Лиги 1 одержал победу 4:2 над Ренном.

Украинский нападающий Роман Яремчук на 37-й минуте при счете 0:1 помог "ткачам" восстановить паритет, отличившись голом, и в целом провел на поле в этом поединке 70 минут.

Читай также: Яремчук помог Лиону перестрелять Ренн

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку 7,9 - одну из наивысших в этом матче.

Источник: whoscored.com

Портал Sofascore оценил игру украинского форварда в 7,8 балла - также один из лучших показателей.

Источник: sofascore.com

На счету Яремчука в матче с Ренном два удара (оба в створ ворот), одна ключевая передача, десять точных пасов из 12 (83% точности), два заработанных фола, пять выигранных единоборств из восьми, две неудачные попытки дриблинга, один вынос и один подбор мяча.

Отметим, что всего в этом сезоне Яремчук отличился пятью голами и одной результативной передачей в 12 матчах за Лион во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук и Илья Забарный попали в символическую сборную тура Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!