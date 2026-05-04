Плей-офф НХЛ: Монреаль выбил Тампу, Колорадо и Миннесота забросили 15 шайб на двоих

В ночь на понедельник, 4 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча Кубка Стэнли.

Монреаль в седьмом матче выиграл серию первого раунда против Тампы, а Колорадо в результативном поединке открыл счет в серии второго раунда с Миннесотой.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 3 мая

Тампа-Бэй – Монреаль – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Сузуки (Андерсон, Гуле), 1:1 – 33 Джеймс (Гонсалвеш, Д''Астус), 1:2 – 51 Ньюхук (Гуле, Хатсон)

Счет в серии: 3-4

Колорадо – Миннесота – 9:6 (3:2, 2:3, 4:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Малински (Тэйвс, Нечас), 2:0 – 12 Друри (О'Коннор), 3:0 – 13 Лехконен (Нечас, Маккиннон), 3:1 – 15 Юханссон, 3:2 – 16 Хартман (Капризов, К. Хьюз), 4:2 – 24 Бланкенбург (Макар, Ничушкин), 4:3 – 26 Тарасенко (МакКэррон, Тренин), 4:4 – 32 К. Хьюз (Юров), 4:5 – 36 Фолиньо, 5:5 – 38 Тэйвс (Малински, Ничушкин), 6:5 – 43 Макар (Ландескуг, Маккиннон), 7:5 – 45 Кадри (Тэйвс, Колтон), 7:6 – 56 Зукарелло-Асен (К. Хьюз, Болди), 8:6 – 57 Макар (Нечас, Тэйвс), 9:6 – 57 Маккиннон (Лехконен)

Счет в серии: 1-0

