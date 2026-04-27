Плей-офф НХЛ: Колорадо четвертый раз обыграл Лос-Анджелес, победы Баффало, Тампы и Анахайма
В ночь на понедельник, 27 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча первого раунда Кубка Стэнли.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 26 апреля
Бостон – Баффало – 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 4 Кребс (Так), 0:2 – 7 Доун (Байрэм, Маклауд), 0:3 – 9 Бенсон (Доун), 0:4 – 14 Байрэм (Куинн, Пауэр), 0:5 – 45 Маленстин (Козак, Гринуэй), 0:6 – 46 Так (Кребс, Томпсон), 1:6 – 59 Курали (Пик, Кастелик)
Счет в серии: 1-3
Лос-Анджелес – Колорадо – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 13 Маккиннон (Ландескуг, Кадри), 0:2 – 25 Макар, 1:2 – 33 Эдмундсон (Лаферрье, Кемпе), 1:3 – 43 Руа (Малински, Лехконен), 1:4 – 46 Тэйвс (Ландескуг, Маккиннон), 1:5 – 54 Маккиннон (Кулак, Нечас)
Счет в серии: 0-4
Монреаль – Тампа-Бэй – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 30 Болдук (Тексье, Гуле), 2:0 – 33 Кофилд (Хатсон, Сузуки), 2:1 – 39 Генцел (Рэддиш, Мозер), 2:2 – 41 Хэйгл (Генцел, Кучеров), 2:3 – 55 Хэйгл (Мозер, Кучеров)
Счет в серии: 2-2
Анахайм – Эдмонтон – 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Капанен (Дикинсон, Уолмэн), 0:2 – 6 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар), 1:2 – 27 Готье (Киллорн, Лакомб), 2:2 – 38 Гранлунд (Джон Карлсон, Карлссон), 2:3 – 43 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид), 3:3 – 53 Вил (Лакомб, Джон Карлсон), 4:3 – 62 Пелинг (Мактавиш)
Счет в серии: 3-1
