iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Колорадо четвертый раз обыграл Лос-Анджелес, победы Баффало, Тампы и Анахайма

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:59       Автор: Игорь Мищук
Колорадо обыграл Лос-Анджелес / Getty Images
Колорадо обыграл Лос-Анджелес / Getty Images

В ночь на понедельник, 27 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 26 апреля

Бостон – Баффало – 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Кребс (Так), 0:2 – 7 Доун (Байрэм, Маклауд), 0:3 – 9 Бенсон (Доун), 0:4 – 14 Байрэм (Куинн, Пауэр), 0:5 – 45 Маленстин (Козак, Гринуэй), 0:6 – 46 Так (Кребс, Томпсон), 1:6 – 59 Курали (Пик, Кастелик)

Счет в серии: 1-3

Лос-Анджелес – Колорадо – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 13 Маккиннон (Ландескуг, Кадри), 0:2 – 25 Макар, 1:2 – 33 Эдмундсон (Лаферрье, Кемпе), 1:3 – 43 Руа (Малински, Лехконен), 1:4 – 46 Тэйвс (Ландескуг, Маккиннон), 1:5 – 54 Маккиннон (Кулак, Нечас)

Счет в серии: 0-4

Монреаль – Тампа-Бэй – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 30 Болдук (Тексье, Гуле), 2:0 – 33 Кофилд (Хатсон, Сузуки), 2:1 – 39 Генцел (Рэддиш, Мозер), 2:2 – 41 Хэйгл (Генцел, Кучеров), 2:3 – 55 Хэйгл (Мозер, Кучеров)

Счет в серии: 2-2

Анахайм – Эдмонтон – 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Капанен (Дикинсон, Уолмэн), 0:2 – 6 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар), 1:2 – 27 Готье (Киллорн, Лакомб), 2:2 – 38 Гранлунд (Джон Карлсон, Карлссон), 2:3 – 43 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид), 3:3 – 53 Вил (Лакомб, Джон Карлсон), 4:3 – 62 Пелинг (Мактавиш)

Счет в серии: 3-1

Вчера, 23:44
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK