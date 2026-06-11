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Футбол

Бывший тренер Реала может возглавить английский клуб

Альваро Арбелоа провел переговоры с Фулхэмом.
Сегодня, 08:57       Автор: Андрей Безуглый
Альваро Арбелоа / Getty Images
Альваро Арбелоа / Getty Images

Фулхэм провел переговоры с Альваро Арбелоа, пишет Гильермо Раи.

По информации журналиста, именно испанский специалист рассматривается "дачниками" в качестве преемника Марку Силвы.

Напомним, что Арбелоа накануне покинул мадридский Реал, который возглавлял с января этого года. Под его руководством команды выиграла 18 из 28 матчей.

Фулхэм готов рискнуть с кандидатурой испанца, который никогда не тренировал за пределами системы Реала.

Ранее также сообщалось, что Моуринью попрощался с Бенфикой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альваро Арбелоа

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