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Футбол

Экс-тренер Реала может поработать в клубе Бундеслиги

Специалист не рассматривает варианты в Ла Лиге.
Сегодня, 09:42       Автор: Валентина Чорноштан
Альваро Арбелоа / Getty Images
Альваро Арбелоа / Getty Images

Альваро Арбелоа заинтересовал руководство Байера,  передает Bild. 

Отмечается, что "фармацевты" рассматривали кандидатуру 43-летнего специалиста, который ранее работал в Реале.

Однако, по данным источника, внутри Байера усомнились, что он может быстро вывести команду на топ-уровень.

Тем временем Арбелоа находится в активном поиске работы, он не рассматривает варианты в Ла Лиге и предпочитает работу за рубежом.

К слову, Ливерпуль официально представил нового тренера.

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