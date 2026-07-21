Конте подвёл итоги работы в Наполи и рассказал о планах на будущее

Бывший главный тренер Наполи Антонио Конте рассказал о планах после ухода из итальянского клуба.

Специалист признался, что сейчас наслаждается отпуском и проводит время с семьей. Конте отметил, что за два года в Наполи потратил много энергии, поэтому теперь хочет отдохнуть и восстановить силы.

При этом итальянец не исключает возвращения к работе в течение сезона. Он намерен следить за футболом и ждать подходящих предложений, передаёт Football‑Italia.

Я из тех людей, которые тратят много энергии во время работы, поэтому понимаю, что время от времени мне нужно отдыхать и восстанавливать силы. Я очень доволен тем, как прошли мои два года в Наполи, теперь я могу отдохнуть и ожидать возможных вариантов и развития событий в течение года.

Тем временем Клопп подтвердил будущее назначение на пост тренера сборной Германии.

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