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Футбол

Экс-тренер сборной Италии готовится вернуться на ранее занимаемую должность

Антонио Конте подпишет долгосрочный контракт с итальянской Федерацией футбола.
Сегодня, 20:51       Автор: Игорь Мищук
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте в ближайшее время должен вернуться на пост наставника национальной команды.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, новый президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго рассматривает 56-летнего специалиста как приоритетного кандидата на вакантную должность во главе "Скуадры адзурры" и как важную часть будущего долгосрочного проекта.

По информации издания, с тренером будет подписан четырехлетний контракт - до 2030 года.

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Перед новым наставником сборной Италии будет стоять задача сформировать конкурентоспособную команду к чемпионату мира 2030 года, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко.

Во главе "Скуадры адзурры" Конте сменит Дженнаро Гаттузо, который был уволен в апреле после того, как не сумел вывести команду на ЧМ-2026, уступив в финале плей-офф квалификации Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).

Конте ранее уже возглавлял сборную Италии в 2014-2016 годах, а последним местом его работы был Наполи, который он привел к чемпионству в сезоне-2024/25.

Отметим, ранее на пост главного тренера сборной Италии также рассматривалась кандидатура еще одного экс-наставника национальной команды Роберто Манчини.

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