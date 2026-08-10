Бывший игрок Шахтера сменил клуб в Англии

Бывший вингер Шахтера Манор Соломон перешел из Тоттенхэма в Вест Хэм, который в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

О подписании 27-летнего футболиста сообщает официальный сайт "молотобойцев".

Израильский вингер заключил со своим новым клубом контракт на три года - до июня 2029 года. Также соглашение предусматривает возможность его продления еще на один сезон.

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Финансовые детали трансфера не разглашаются, однако, по информации СМИ, Вест Хэм заплатил за игрока 5 миллионов фунтов (5,85 миллиона евро). Также Тоттенхэм сможет рассчитывать еще на 2 миллиона фунтов (2,34 миллиона евро) в виде бонусов.

В своей новой команде израильтянин будет выступать под 10-м номером.

West Ham United is delighted to announce the signing of Manor Solomon 🤝 — West Ham United (@WestHam) August 10, 2026

Отметим, что первую часть прошлого сезона Соломон провел в аренде в Вильярреале, где сыграл 11 матчей, отличившись одним забитым мячом и четырьмя ассистами. В январе вингер отправился также в аренду в Фиорентину, за которую провел 19 поединков, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм проявляет интерес к нападающему Джейми Варди.

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