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Zuffa Boxing разорвала контракт с Гвоздиком после его поражения

Организация прекратила сотрудничество с украинцем после первого же неудачного боя.
Сегодня, 18:35       Автор: Игорь Мищук
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик сообщил, что компания Zuffa Boxing прекратила сотрудничество с ним.

Украинский боксер рассказал, что с ним расторгли контракт после досрочного поражения от Радивое Калайджича в дебютном поединке под эгидой организации.

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"Разорвали контракт в феврале после поражения. То есть у каждого промоутера есть такая опция, что если боксер проигрывает, то они имеют право разорвать контракт. Именно это они и сделали. После боя говорили, что всем все понравилось. Что все круто. Я отдохнул. Начал готовиться, как и планировали - где-то на май. И где-то в апреле мне сказали, что пришел e-mail с письмом о расторжении контракта.

Я выигрывал. Я видел по его глазам, что он уже искал угол, чтобы капитулировать. В такие моменты иногда начинаешь пренебрегать защитой. А полутяжелый вес - это тот дивизион, в котором люди бьют сильно. Хотел завершить бой. Казалось, что досрочная победа где-то совсем близко. Оказалось, что это не так", - сказал Гвоздик в интервью vRINGe.

Напомним, что Гвоздик в феврале уступил Калайджичу нокаутом в седьмом раунде.

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