"Многое будет зависеть от кондиций": Гвоздик назвал ключевой фактор боя Ломаченко - Дэвис

Не стал давать однозначный прогноз на бой.

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик поделился своими мыслями о возвращении на ринг Василия Ломаченко и его первом оппоненте Эмануэле Наваррете.

Это как раз то сражение, которое ему нужно для возвращения. Если Василий сможет показать хотя бы половину своей лучшей формы, то Наваррете не станет для него проблемой.

Также бывший чемпион мира в полутяжелом весе указал, кто будет фаворитом во втором бою Ломаченко против Джервонты Дэвиса.

"Будет интересно посмотреть. Многое будет зависеть от того, кто в каких кондициях будет находиться. Сейчас это неясно. И у Джервонты была пауза, и у Василия был большой простой. Все зависит от того, насколько боксеры будут мотивированы в конкретный момент времени", - сказал он для Sport-express.ua.

