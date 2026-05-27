iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Лидер Тандер догнал достижения Рассела Вестбрука по матчам в постсезоне

Первый с уникальной статистикой в финалах Запада.
Сегодня, 10:15       Автор: Валентина Чорноштан
Шей Гилджес-Александер / Getty Images
Шей Гилджес-Александер / Getty Images

В пятом матче финала Западной конференции против Сан-Антонио Шей Гилджес-Александер записал в актив 32 очка, реализовав 5 из 16 двухочковых бросков, 2 из 3 трёхочковых, а со штрафной линии 16 из 17 попыток.

Благодаря такой статистике защитник стал первым баскетболистом в истории финалов Запада, набравшим 30+ очков при менее чем восьми точных попаданиях с игры.

А 16 забитых штрафных - его новый личный рекорд в плей-офф, 17 попыток с линии являются лучшим показателем в карьере Шея для матчей постсезона.

Кроме того, это уже 24-я встреча Гилджес-Александера в плей-офф, в которой он оформил как минимум 30 очков и 5 передач. По этому достижению он сравнялся с Расселом Уэстбруком и теперь делит с ним первое место в истории франшизы Тандер.

Ранее Вембаньяма повторил  достижение Леброна и Дюранта и сравнялся с Шакилом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Шей Гилджес-Александер

Статьи по теме

Тандер установили антирекорд в плей-офф впервые за шесть лет Тандер установили антирекорд в плей-офф впервые за шесть лет
Скамейка Тандер установила исторический рекорд Скамейка Тандер установила исторический рекорд
Карузо установил достижение среди резервистов в финалах конференции Карузо установил достижение среди резервистов в финалах конференции
Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Лиги конференций
просмотров
Свитолина не без проблем прошла во второй круг Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: прошел пятый матч финальной серии Западной конференции
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Бокс11:45
"Многое будет зависеть от кондиций": Гвоздик назвал ключевой фактор боя Ломаченко - Дэвис
Европа11:21
Сразу три гранда охотятся за хавбеком Челси
Теннис10:51
"Он излучал особую энергию": Синнер - о муже Свитолиной
Европа10:34
Савиньо близок к уходу из Манчестер Сити
НБА10:15
Лидер Тандер догнал достижения Рассела Вестбрука по матчам в постсезоне
Бокс09:49
"Лишний вес помогает": Питер Фьюри слил шокирующую правду о форме Усика
Лига конференций09:30
Кристал Пэлас — Райо Вальекано: превью финала Лиги конференций
Европа09:21
Ливерпуль и Ювентус борются за бразильского голкипера
НХЛ08:55
Кубок Стэнли: Вегас всухую выиграл серию Запада
НХЛ08:51
Плей-офф НХЛ: Вегас дома победил Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK