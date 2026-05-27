Лидер Тандер догнал достижения Рассела Вестбрука по матчам в постсезоне

Первый с уникальной статистикой в финалах Запада.

В пятом матче финала Западной конференции против Сан-Антонио Шей Гилджес-Александер записал в актив 32 очка, реализовав 5 из 16 двухочковых бросков, 2 из 3 трёхочковых, а со штрафной линии 16 из 17 попыток.

Благодаря такой статистике защитник стал первым баскетболистом в истории финалов Запада, набравшим 30+ очков при менее чем восьми точных попаданиях с игры.

А 16 забитых штрафных - его новый личный рекорд в плей-офф, 17 попыток с линии являются лучшим показателем в карьере Шея для матчей постсезона.

In Game 5 Shai had his 24th playoff game with 30 PTS & 5 AST, which tied Russell Westbrook for the most in Thunder history 👏



Additionally, 16 FT was a playoff career-high and his 17 attempts tied his playoff career-high. — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 27, 2026

Кроме того, это уже 24-я встреча Гилджес-Александера в плей-офф, в которой он оформил как минимум 30 очков и 5 передач. По этому достижению он сравнялся с Расселом Уэстбруком и теперь делит с ним первое место в истории франшизы Тандер.

