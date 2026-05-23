Скамейка Тандер установила исторический рекорд

Такого не видели с 1971.
Сегодня, 10:23       Автор: Валентина Чорноштан
Оклахома - Сан-Антонио / Getty Images

Запасные Оклахомы в матче против Сан-Антонио смогли принести победу своей команде.

Резервисты набрали суммарно 76 очков в третьем матче против Спёрс, это лучший результат резервных игроков в финалах конференций с 1971 года.

Добавим, что за первые три игры запасные Оклахомы суммарно набрали 183 очка - это лучший показатель в истории финалов конференций.

Лидером среди резервистов по набранным очкам стал Джаред Маккейн, набравший 24 очка (с игры - 10/21, трёхочковые - 2/10, штрафные - 2/2). 18 очков в копилку команды добавил Джейлин Уильямс (5/7 двухочковых, 5/6 из-за дуги, 3/3 с линии). Также отличились Алекс Карузо (15) и Кэйсон Уоллес (11).

Ранее Карузо установил достижение среди резервистов в финалах конференций.

