Скамейка Тандер установила исторический рекорд

Такого не видели с 1971.

Запасные Оклахомы в матче против Сан-Антонио смогли принести победу своей команде.

Резервисты набрали суммарно 76 очков в третьем матче против Спёрс, это лучший результат резервных игроков в финалах конференций с 1971 года.

Добавим, что за первые три игры запасные Оклахомы суммарно набрали 183 очка - это лучший показатель в истории финалов конференций.

Thunder take a 2-1 series lead in the West Finals 🍿 https://t.co/8xHUUkOuau pic.twitter.com/Dk5x1JB4Dy — NBA (@NBA) May 23, 2026

Лидером среди резервистов по набранным очкам стал Джаред Маккейн, набравший 24 очка (с игры - 10/21, трёхочковые - 2/10, штрафные - 2/2). 18 очков в копилку команды добавил Джейлин Уильямс (5/7 двухочковых, 5/6 из-за дуги, 3/3 с линии). Также отличились Алекс Карузо (15) и Кэйсон Уоллес (11).

Ранее Карузо установил достижение среди резервистов в финалах конференций.

