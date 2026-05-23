"Он опасен": Усик жёстко осадил тех, кто ждал проходного поединка

Сделал неожиданное признание перед боем с кикбоксёром.
Сегодня, 09:32       Автор: Валентина Чорноштан
Усик - Верховен / Getty Images
За считанные часы состоится мегабой в Египте между Александром Усиком и Рико Верховеном, накануне двукратный абсолютный чемпион супертяжёлого веса рассказал, что ожидает от своего оппонента.

Он опасный парень и хорош не только в ударах ногами, но и руками тоже. Он опасен, и я собран, как и всегда, потому что это — боец. Я не на расслабоне, типа: "О, лёгкие деньги". Нет. Это боец, и для меня это стопроцентная концентрация.

Добавим, что  украинский чемпион показал рекордный результат на взвешивании перед боем.

"Для меня каждый мой бой в удовольствие, потому что, когда я отправляюсь готовиться в тренировочный лагерь, — это моя жизнь. Да, это один из моих последних поединков, думаю, их осталось три, а потом — на отдых", — сказал  он в интервью после церемониального взвешивания.

