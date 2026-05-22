Бавария — Штутгарт: превью финала Кубка Германии

Сезон в Германии подходит к завершению, и уже завтра станет известен обладатель Кубка страны.

В финальном поединке встретятся действующий чемпион Бундеслиги и одно из главных открытий сезона — Бавария и Штутгарт.

Бавария — Штутгарт

21:00, 23 мая, Олимпиаштадион (Берлин)

Путь к финалу

Путь Баварии к финалу был непростым, хотя команда и подтверждала статус фаворита почти в каждом раунде. Свое выступление в Кубке мюнхенцы начали матчем против представителя третьего дивизиона — Веен Висбадена. И уже тогда возникли определенные трудности: фаворит победил лишь со счетом 3:2.

В следующем раунде соперником стал Кельн, и здесь все было значительно увереннее — разгромная победа 4:1 без особой интриги.

Далее Баварию ждали исключительно представители Бундеслиги. Сначала команда Венсана Компани в очень напряженном матче обыграла Унион Берлин в столице Германии со счетом 3:2. После этого в четвертьфинале мюнхенцы дома уверенно переиграли РБ Лейпциг — 2:0. Полуфинал против Байера Леверкузен также остался за Баварией — мюнхенцы подтвердили свой класс, одержав победу 2:0 благодаря голам Гарри Кейна и Луиса Диаса.

Источник: Getty Images

Путь Штутгарта к финалу получился не менее драматичным. Уже первый матч Кубка против Айнтрахта Брауншвейг подарил настоящий футбольный триллер. Основное время завершилось со счетом 3:3, в экстра-таймах команды еще раз обменялись голами, а затем была невероятно длинная серия пенальти. Команды успели пробить по десять ударов, и лишь ошибка игрока Айнтрахта на десятом пенальти позволила Штутгарту пройти дальше.

После этого таких нервных матчей в Кубке у Штутгарта некоторое время не было. Команда поочередно на выезде обыграла Майнц 05, Бохум и Гольштайн Киль. И что особенно впечатляет — во всех трех матчах команда не пропустила ни одного мяча.

А вот полуфинал против Фрайбурга снова заставил болельщиков понервничать. Именно соперник открыл счет в первом тайме, а Штутгарт долгое время не мог найти путь к воротам оппонента. Лишь в концовке основного времени Дениз Ундав сравнял счет и перевел игру в экстра-таймы. И когда уже казалось, что дело дойдет до пенальти, на 119-й минуте Штутгарт вырвал победу и оформил выход в финал.

Форма команд

Бавария провела просто феноменальную весну. Команда побеждала матч за матчем и выглядела почти непобедимой, пока не пересеклась с Пари Сен-Жермен в полуфинале Лиги чемпионов. Именно парижане стали тем соперником, которого мюнхенцам так и не удалось пройти. Более того, между двумя еврокубковыми поединками Бавария едва не потеряла очки в матче против Хайденхайма.

Впрочем, концовку чемпионата команда все же провела уверенно — в двух последних турах Бундеслиги Бавария одержала победы и подходит к финалу Кубка Германии с мини-серией из двух выигранных матчей подряд.

А вот у Штутгарта ситуация в концовке сезона выглядела несколько сложнее. В последний раз команда проигрывала более месяца назад — и произошло это именно в матче против Баварии. Но после этого швабы, которые вели борьбу за место в Лиге чемпионов, в четырех матчах Бундеслиги смогли одержать лишь одну победу, несколько раз сыграв вничью.

Источник: Getty Images

Но даже несмотря на потери очков, осечки конкурентов позволили Штутгарту все же удержаться в топ-4 и гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Ориентировочные составы

Бавария не сможет рассчитывать на давно травмированного Гнабри, а также на часто травмирующегося Дэвиса. Остальные игроки в строю.

Ориентировочный состав Баварии: Нойер — Станишич, Упамекано, Та, Лаймер — Киммих, Павлович — Олисе, Мусиала, Диас — Кейн.

У Штутгарта вообще нет проблем с составом — все игроки здоровы.

Ориентировочный состав Штутгарта: Нюбель — Левелинг, Хендрикс, Шабо, Миттельштадт, Фюрих — Андреас, Штиллер — Нартей — Демирович, Ундав.

Прогноз на игру

Безоговорочным фаворитом финального поединка считается именно Бавария. Такого мнения придерживаются как футбольные эксперты, так и большинство болельщиков. В нынешнем сезоне команды встречались уже трижды. Сначала — в матче за Суперкубок Германии перед стартом сезона, где мюнхенцы победили 2:1.

А вот в Бундеслиге преимущество Баварии было еще более убедительным. Особенно в декабрьском матче, когда мюнхенцы на выезде просто разгромили Штутгарт со счетом 5:0.

Источник: Getty Images

Сейчас Штутгарт подходит к финалу далеко не в идеальной форме. И если команда хочет наконец обыграть Баварию и завоевать трофей, ей придется показать действительно что-то невероятное.

На сайте betking можно поставить на победу Баварии в основное время с коэффициентом 1,35, тогда как потенциальный успех Штутгарта оценивается коэффициентом 7,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,66. В целом на то, что андердог одержит победу в матче любым способом, коэффициент составляет 4,86.

Прогноз ISPORT: Бавария завоюет трофей.

