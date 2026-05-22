Калинина пробилась в финал турнира в Рабате

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал турнира WTA впервые за три года.

В Рабате украинка сошлась в полуфинале с представительницей Венгрии Панной Удварди.

В первом сете Калинина очень легко разгромила соперницу, не отдав ей ни одного гейма. А затем закрепила победу во втором.

Напомним, что последний раз теннисистка играла в финале в 2023 году, когда не смогла доиграть матч в Риме.

Соперницей Калининой в финале станет победительница пары Тайхман - Марчинко.

WTA 250. Рабат. Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) — Панна Урвади (Венгрия, 7) — 2:0 (6:0, 6:3)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!