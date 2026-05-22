iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Итальянский клуб сменил логотип

Аталанта провела ребрендинг.
Сегодня, 16:54       Автор: Андрей Безуглый
Аталанта / atalanta.it
Аталанта / atalanta.it

Аталанта официально представила новую эмблему.

Итальянский клуб решил провести ребрендинг, основная часть которого коснулась изменения логотипа клуба.

Предыдущая версия имела овальную форму с названием клуба и годом его основания. Теперь же эмблема будет круглой и на ней будет только изображение героини Аталанты.

В клубе объяснили решение тем, что решили сделать главный акцент на изображении самой Аталанты, убрав все лишнее.

Волосы стали пятью прядями, число, которое напоминает об основателях клуба в 1907 году. Фон полностью синий, заключен в черный круг. В результате получился фирменный стиль, который идеально подходит всем и всегда узнаваем, подобно Богине, которую он представляет

Ранее также сообщалось, что Милан может вернуть опытного защитника.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта

Статьи по теме

Аталанта не позволила Милану оформить камбек Аталанта не позволила Милану оформить камбек
Ювентус минимально одолел Аталанту Ювентус минимально одолел Аталанту
Интер потерял очки в матче с Аталантой Интер потерял очки в матче с Аталантой
Бавария деклассировала в гостях Аталанту Бавария деклассировала в гостях Аталанту

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Серии А и украинских лиг, финалы кубков Франции и Турции
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Серия А назвала лучших футболистов сезона
Украина17:45
Шахтер подписал легионера, оформившего покер в ворота Динамо
Европа16:54
Итальянский клуб сменил логотип
Теннис16:36
Калинина вышла в финал турнира в Рабате
Теннис16:30
Калинина пробилась в финал турнира в Рабате
Бокс15:20
Усик - Верховен: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Бокс14:58
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Европа14:22
Манчестер Юнайтед утвердил Каррика на посту главного тренера
Европа13:55
Гвардиола официально покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе
ЧМ-202613:29
Без Палмера, Магуайра, Фодена и Трента: Англия огласила заявку на ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK