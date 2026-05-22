Итальянский клуб сменил логотип

Аталанта официально представила новую эмблему.

Итальянский клуб решил провести ребрендинг, основная часть которого коснулась изменения логотипа клуба.

Предыдущая версия имела овальную форму с названием клуба и годом его основания. Теперь же эмблема будет круглой и на ней будет только изображение героини Аталанты.

В клубе объяснили решение тем, что решили сделать главный акцент на изображении самой Аталанты, убрав все лишнее.

Волосы стали пятью прядями, число, которое напоминает об основателях клуба в 1907 году. Фон полностью синий, заключен в черный круг. В результате получился фирменный стиль, который идеально подходит всем и всегда узнаваем, подобно Богине, которую он представляет

