Интер потерял очки в матче с Аталантой

Чемпионская гонка набирает ход.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Интер - Аталанта / Getty Images
В субботу, 14 марта, Интер принимал дома Аталанту.

"Нерадзурри" сразу забрали мяч под свой контроль, однако справится с защитой соперника долго не удавалось. Зато первый же момент Эспозито превратил в гол.

Со стартом второго тайма стало понятно, что Интер намерен экономить силы, так что Аталанте удалось выравнять игру.

Матч действительно стал более равным, однако на количестве моментов это не сказалось. Тем не менее гости, как и Интер ранее, воспользовались своим лучсшим моментом и сравняли счет в концовке игры.

Интер все еще лидирует в чемпионской гонке, однако Милан может сократить отрыв до пяти очков.

Интер - Аталанта 1:1
Голы: Эспозито, 26 - Крестович, 83

Статьи по теме

Четыре команды хотят подписать чемпиона мира 2022 Четыре команды хотят подписать чемпиона мира 2022
Бавария деклассировала в гостях Аталанту Бавария деклассировала в гостях Аталанту
Милан второй раз в сезоне взял верх над Интером в дерби Милан второй раз в сезоне взял верх над Интером в дерби
Лацио и Аталанта не выявили сильнейшего в полуфинале Кубка Италии Лацио и Аталанта не выявили сильнейшего в полуфинале Кубка Италии

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

