Интер потерял очки в матче с Аталантой

В субботу, 14 марта, Интер принимал дома Аталанту.

"Нерадзурри" сразу забрали мяч под свой контроль, однако справится с защитой соперника долго не удавалось. Зато первый же момент Эспозито превратил в гол.

Со стартом второго тайма стало понятно, что Интер намерен экономить силы, так что Аталанте удалось выравнять игру.

Матч действительно стал более равным, однако на количестве моментов это не сказалось. Тем не менее гости, как и Интер ранее, воспользовались своим лучсшим моментом и сравняли счет в концовке игры.

Интер все еще лидирует в чемпионской гонке, однако Милан может сократить отрыв до пяти очков.

Интер - Аталанта 1:1

Голы: Эспозито, 26 - Крестович, 83

