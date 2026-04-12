Интер в напряженном матче перестрелял Комо

"Нерадзурри" готовы поднять скудетто.
Вчера, 23:52       Автор: Андрей Безуглый
Комо - Интер / Getty Images
Комо - Интер / Getty Images

В воскресенье, 12 апреля, Комо принимал дома Интер.

Хозяева устроили "нерадзурри" теплый прием, практически не отпуская их от своих ворот. Однако взломать оборону удалось лишь на 36-й минуте.

А в конце тайма Бюте выбил мяч со своей половины, его подвхватил Пас и забил гол, подарив своему киперу ассист в копилку.

Но еще до конца тайма Тюрам сумел отыграть один мяч, а со стартом второго оформил дубль. Однако и второй тайм также был за Комо, который продолжал давить.

Однако затем в пользу Интера сыграл превосходящий класс их игроков. Дюмфрис дважды отличился в воротах Бюте, а окончательный счет зафиксировал Ла Пенья, оформив пенальти.

Комо - Интер 3:4
Голы: Валье, 36, Пас, 45, Ла Пенья (пенальти), 89 - Тюрам, 45+2, 49, Дюмфрис, 59, 72

