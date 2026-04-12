Интер в напряженном матче перестрелял Комо
В воскресенье, 12 апреля, Комо принимал дома Интер.
Хозяева устроили "нерадзурри" теплый прием, практически не отпуская их от своих ворот. Однако взломать оборону удалось лишь на 36-й минуте.
А в конце тайма Бюте выбил мяч со своей половины, его подвхватил Пас и забил гол, подарив своему киперу ассист в копилку.
Но еще до конца тайма Тюрам сумел отыграть один мяч, а со стартом второго оформил дубль. Однако и второй тайм также был за Комо, который продолжал давить.
Однако затем в пользу Интера сыграл превосходящий класс их игроков. Дюмфрис дважды отличился в воротах Бюте, а окончательный счет зафиксировал Ла Пенья, оформив пенальти.
Комо - Интер 3:4
Голы: Валье, 36, Пас, 45, Ла Пенья (пенальти), 89 - Тюрам, 45+2, 49, Дюмфрис, 59, 72
