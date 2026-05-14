Лацио - Интер 0:2: обзор матча и результат игры 13.05.2026
В среду, 13 мая, в Риме на Стадио Олимпико местный Лацио встречался с миланским Интером в финале Кубка Италии.
"Нерадзурри", ранее обеспечившие себе чемпионский титул нынешнего сезона, добавили в свою коллекцию еще один национальный трофей, одолев римскую команду в решающем поединке со счетом 2:0.
Читай также: Интер обыграл Парму и стал чемпионом Италии
Интер еще в первом тайме сумел оформить победный и, как оказалось, итоговый результат противостояния. Миланская команда повела в матче 14-й минуте благодаря автоголу. Маркус Тюрам продлил подачу с углового от Федерико Димарко, а мяч рикошетом от головы Адама Марушича оказался в сетке ворот Лацио.
Удвоили свое преимущество "нерадзурри" на 35-й минуте усилиями своего лидера и лучшего бомбардира чемпионата Лаутаро Мартинеса. Дензел Думфрис отобрал на правом фланге мяч у Нуну Тавареша, выскочив из-за спины, вошел в штрафную и отдал в центр на аргентинского нападающего под удар в пустые ворота. Голкипер римлян Эдоардо Мотта пытался перехватить передачу, но безуспешно.
Для Интера этот Кубок Италии стал десятым в истории клуба и первым с 2023 года, а главный тренер миланской команды Кристиан Киву в своем дебютном сезоне привел "нерадзурри" к золотому дублю.
Campionato ✅— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 13, 2026
Coppa Italia ✅
🏆🏆 pic.twitter.com/7YG8dnJHMe
Статистика финального матча Кубка Италии Лацио - Интер
Лацио - Интер 0:2
Голы: Марушич, 14 (аг), Л. Мартинес, 35
Ожидаемые голы (xG): 0.73 - 1.69
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 8 - 11
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 1 - 3
Фолы: 9 - 11
Лацио: Мотта - Марушич (Лаццари, 72), Хила, Романьоли, Тавареш - Башич (Педро, 78), Патрик (Ровелла, 46), Тейлор - Исаксен (Канчельери, 66), Нослин, Дзакканьи (Диа, 72).
Интер: Х. Мартинес - Биссек, Аканджи, Бастони (Аугусто, 77) - Думфрис (Луис Энрике, 68), Барелла, Зелински, Сучич (Мхитарян, 68), Димарко - Тюрам (Диуф, 82), Л. Мартинес (Бонни, 77).
Предупреждения: Хила, Педро - Биссек, Бастони, Димарко, Барелла.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!