Лацио - Интер 0:2: обзор матча и результат игры 13.05.2026

В среду, 13 мая, в Риме на Стадио Олимпико местный Лацио встречался с миланским Интером в финале Кубка Италии.

"Нерадзурри", ранее обеспечившие себе чемпионский титул нынешнего сезона, добавили в свою коллекцию еще один национальный трофей, одолев римскую команду в решающем поединке со счетом 2:0.

Интер еще в первом тайме сумел оформить победный и, как оказалось, итоговый результат противостояния. Миланская команда повела в матче 14-й минуте благодаря автоголу. Маркус Тюрам продлил подачу с углового от Федерико Димарко, а мяч рикошетом от головы Адама Марушича оказался в сетке ворот Лацио.

Удвоили свое преимущество "нерадзурри" на 35-й минуте усилиями своего лидера и лучшего бомбардира чемпионата Лаутаро Мартинеса. Дензел Думфрис отобрал на правом фланге мяч у Нуну Тавареша, выскочив из-за спины, вошел в штрафную и отдал в центр на аргентинского нападающего под удар в пустые ворота. Голкипер римлян Эдоардо Мотта пытался перехватить передачу, но безуспешно.

Для Интера этот Кубок Италии стал десятым в истории клуба и первым с 2023 года, а главный тренер миланской команды Кристиан Киву в своем дебютном сезоне привел "нерадзурри" к золотому дублю.

Статистика финального матча Кубка Италии Лацио - Интер

Лацио - Интер 0:2

Голы: Марушич, 14 (аг), Л. Мартинес, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.73 - 1.69

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 8 - 11

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 1 - 3

Фолы: 9 - 11

Лацио: Мотта - Марушич (Лаццари, 72), Хила, Романьоли, Тавареш - Башич (Педро, 78), Патрик (Ровелла, 46), Тейлор - Исаксен (Канчельери, 66), Нослин, Дзакканьи (Диа, 72).

Интер: Х. Мартинес - Биссек, Аканджи, Бастони (Аугусто, 77) - Думфрис (Луис Энрике, 68), Барелла, Зелински, Сучич (Мхитарян, 68), Димарко - Тюрам (Диуф, 82), Л. Мартинес (Бонни, 77).

Предупреждения: Хила, Педро - Биссек, Бастони, Димарко, Барелла.

