Барселона приняла решение по поводу будущего Левандовски

Переговоры о продлении контракта с 37-летним поляком приостановлены.

Барселона и нападающий Роберт Левандовски с большой долей вероятности прекратят сотрудничество после завершения нынешнего сезона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на данный момент переговоры о продлении контракта с 37-летним футболистом полностью приостановлены.

Если игроку не поступит нового предложения от каталонского клуба, он летом покинет команду в статусе свободного агента, поскольку его действующий договор заканчивается в июне.

Отмечается, что за ситуацией с польским форвардом следят представители Саудовской Аравии и МЛС. Также интерес к нему проявляют клубы из Италии, однако для них могут оказаться высокими его финансовые требования.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за Барселону во всех турнирах 43 матча, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее интерес к Левандовски приписывали Чикаго Файр.

