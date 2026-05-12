Экс-игрок Барселоны допустил возможность возглавить Реал

Фабрегас не видит в этом проблем.

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас, которому ранее в СМИ приписывали возможную работу в Челси, поделился информацией о том, возглавил бы он мадридский Реал.

Если однажды позвонит Мадрид... Смогли бы вы стать тренером Реала?

У меня нет красных линий. Единственная красная черта, в которой я был абсолютно уверен с самого начала, — это то, что я не хотел быть ассистентом, например. Я четко понимаю, что хочу быть главным тренером.

"Что касается остального, я об этом даже не думал и не рассматривал. У меня просто не было времени на подобные вещи", — цитирует бывшего хавбека Барселоны Marca.

