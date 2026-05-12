Звезда Боруссия рассматривает уход из-за недовольства игрой команды

Теперь может стать целью топ-клубов летом.
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Серу Гирасси / Getty Images

Форвард дортмундской Боруссии Серу Гирасси рассматривает вариант покинуть команду этим летом, передает Sky Sport. 

Отмечается, что 30-летний игрок недоволен стилем игры команды, хоть и имеет хорошие отношения с главным тренером Нико Ковачем.

Добавим, что французский игрок присоединился к немецкой команде в 2024 году, и его текущий контракт рассчитан до 2028 года, однако в договоре есть пункт об отступных в размере 50 миллионов евро.

Однако такую сумму могут заплатить только семь клубов: Реал, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал. Именно они, по данным договора, могут активировать опцию выкупа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Серу Гирасси

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
