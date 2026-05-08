Боруссия стал вице-чемпионом Германии

"Шмели" вернулись на вторую строчку спустя три года.
Вчера, 23:35       Автор: Андрей Безуглый
Боруссия Дортмунд / Getty Images

Боруссия гарантировала себе финиш на второй строчке Бундеслиги.

В 33-м туре команда Нико Ковача обыграла Айнтрахт и оторвалась от ближайшего преследователя на восемь очков.

Отметим, что в последний раз "шмели" становились вторыми еще в сезоне-2022/23, а последний чемпионский титул взяли и вовсе в 2012 году.

В текущем сезоне команда выиграла 21 матч из 33-х сыгранных на текущий момент, проиграла пять и еще семь раз сыграла вничью. Это стало достаточно, чтобы Бавария оторвалась на 13 пунктов и оформила чемпионство.

Ранее также сообщалось, что Бавария потеряла важного игрока.

