Боруссия закрыла вопрос по будущему Шлоттербека

Что теперь с переходом в Реал, Барселону или же Баварию.

После череды слухов о трансфере Нико Шлоттербека из Боруссии в другой европейский клуб издание Bild, близкое к источникам защитника, сообщает, что он определился с будущим.

Отмечается, что игрок продлит контракт с немецким клубом, несмотря на интерес со стороны Реала, Барселоны и Баварии.

Футболист решил продолжить выступать в Бундеслиге, и его представители уже провели несколько раундов переговоров с дортмундской командой. Добавим, что новый договор будет рассчитан до 2031 года.

Также в новый контракт будет включён пункт об отступных, однако сумма клаузулы пока неизвестна.

