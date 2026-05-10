Моуринью ответил на слухи о Реале

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем лиссабонской команды в национальном чемпионате ответил на вопрос журналиста о переговорах с Реалом.

Португальский наставник полностью опроверг информацию касательно разговоров с представителями мадридской команды.

Разговоры о «Реале» продолжаются, я по-прежнему их избегаю. Но, честно говоря, у меня не было никаких контактов ни с президентом, ни с кем-либо из важных людей в их структуре. По своему личному решению я ни с кем не общаюсь, особенно сейчас, в конце сезона.

"Поэтому у меня не было и нет никаких контактов с Реалом, и не будет до последней игры чемпионата против Эшторила. Затем у меня будет неделя, чтобы поговорить с теми, с кем я сочту нужным", — сказал Моуринью для A Bola.

