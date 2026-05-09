Из-за скандалов вокруг Реала Манчестер Сити следит за Винисиусом Жуниором, у которого заканчивается соглашение с мадридской командой летом 2027 года.

Отмечается, что на текущий момент все переговоры между бразильским вингером и представителями "сливочных" приостановлены.

Как передает источник, внутри Манчестер Сити считают, что сейчас идеальный момент отправить запрос по поводу 25-летнего игрока, пока Реал переживает кризис и нестабильность внутри команды.

Отмечается, что причиной приостановки переговоров стало отсутствие желания мадридцев, в новом договоре, сделать зарплату Винисиуса такой же, как у Мбаппе. В то же время "горожане" могут предложить бразильцу необходимую сумму.

Тем временем испанский гранд провел первые прямые переговоры с наставником Судакова и Трубина.

