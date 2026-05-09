iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити следит за Винисиусом

На фоне проблем Реала, хотят осуществить трансфер бразильца.
Сегодня, 07:59       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Из-за скандалов вокруг Реала Манчестер Сити следит за Винисиусом Жуниором, у которого заканчивается соглашение с мадридской командой летом 2027 года.

Отмечается, что на текущий момент все переговоры между бразильским вингером и представителями "сливочных" приостановлены.

Как передает источник, внутри Манчестер Сити считают, что сейчас идеальный момент отправить запрос по поводу 25-летнего игрока, пока Реал переживает кризис и нестабильность внутри команды.

Отмечается, что причиной приостановки переговоров стало отсутствие желания мадридцев, в новом договоре, сделать зарплату Винисиуса такой же, как у Мбаппе. В то же время "горожане" могут предложить бразильцу необходимую сумму.

Тем временем испанский гранд провел первые прямые переговоры с наставником Судакова и Трубина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Статьи по теме

СМИ раскрыли подробности конфликта Рюдигера и Каррераса СМИ раскрыли подробности конфликта Рюдигера и Каррераса
Бенфика теряет надежду сохранить Моуринью Бенфика теряет надежду сохранить Моуринью
Игроки Реала бойкотируют Арбелоа Игроки Реала бойкотируют Арбелоа
В раздевалке Реала случилась очередная драка В раздевалке Реала случилась очередная драка

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Ярмолюк против Ман Сити, Лацио противостоит Интеру
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: Кривбасс, Колос и Полесье добыли победу в 27-м туре
просмотров

Последние новости

НБА08:44
Плей-офф НБА: Нью-Йорк в третий раз подряд побеждает Сиксерс
НБА08:36
Плей-офф НБА: Миннесота уступила Сан-Антонио, Нью-Йорк обыграл Филадельфию
Бокс08:19
"Надежда": Уордли высказался о том, с кем хотел бы выйти на ринг после боя с Дюбуа
Европа07:59
Манчестер Сити следит за Винисиусом
Бокс07:39
Результаты взвешивания Уордли - Дюбуа
Европа07:11
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Ярмолюк против Ман Сити, Лацио противостоит Интеру
Вчера, 23:35
Европа23:35
Боруссия стал вице-чемпионом Германии
Европа и мир23:00
Украина вернулась в элиту мирового хоккея
Европа22:26
Реал провел прямые переговоры с Моуринью
Украина22:15
УПЛ: Кривбасс, Колос и Полесье добыли победу в 27-м туре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK