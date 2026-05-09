Плей-офф НБА: Миннесота уступила Сан-Антонио, Нью-Йорк обыграл Филадельфию

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:36       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images

В ночь на субботу, 9 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 8 мая

Филадельфия – Нью-Йорк – 94:108 (31:27, 21:33, 24:25, 18:23)

Счет в серии – 0-3

Филадельфия: Убре (22 + 8 подборов), Эмбиид (18), Макси (17 + 7 передач), Джордж (15), Эджкомб (11 + 7 подборов) – старт; Граймс (6), Уотфорд (3), Барлоу (2), Бона (0), Драммонд (0), Уокер (0), Эдвардс (0), Терри (0)

Нью-Йорк: Брансон (33 + 9 передач), Бриджес (23), Харт (12 + 11 подборов), Таунс (8 + 12 подборов + 7 передач), Макбрайд (3) – старт; Шэмет (15), Робинсон (6), Кларксон (4), Альварадо (3), Сохан (1), Хукпорти (0), Диавара (0), Дадье (0), Колек (0)

Миннесота – Сан-Антонио – 108:115 (22:23, 29:28, 28:35, 29:29)

Счет в серии – 1-2

Миннесота: Эдвардс (32 + 14 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (17 + 7 подборов), Гобер (13 + 7 подборов), Рэндл (12), Конли (0) – старт; Рид (18 + 9 подборов), Досунму (11 + 7 подборов), Шэннон (5)

Сан-Антонио: Вембаньяма (39 + 15 подборов + 5 блокшотов), Фокс (17), Касл (13 + 12 передач), Васселл (13), Шэмпени (6 + 12 подборов) – старт; К. Джонсон (11), Харпер (8), Брайан (6), Корнет (2), Барнс (0)

