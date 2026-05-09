Плей-офф НХЛ: Баффало проиграл Монреалю, Вегас забросил 6 шайб Анахайму
В ночь на субботу, 9 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча второго раунда Кубка Стэнли.
Результат матча плей-офф НХЛ за 8 мая
Баффало – Монреаль – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Счет в серии: 1-1
Шайбы:
0:1 – 1 Ньюхук (Хатсон, Гуле)
0:2 – 4 Мэтисон (Дано)
0:3 – 24 Ньюхук (Добсон, Эванс)
1:3 – 39 Бенсон (Доун, Тимминс)
1:4 – 43 Каррье
1:5 – 56 Сузуки (Андерсон)
Анахайм – Вегас – 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)
Счет в серии: 1-2
Шайбы:
0:1 – 1 Теодор (Стоун, Айкел)
0:2 – 12 Макнэбб (Марнер)
0:3 – 19 Марнер (Сиссонс, Дорофеев)
0:4 – 29 Марнер (Хауден, Теодор)
0:5 – 37 Марнер (Барбашев, Карлссон)
1:5 – 46 Сеннеке (Гранлунд, Киллорн)
2:5 – 55 Крайдер (Карлссон, Терри)
2:6 – 58 Хауден
