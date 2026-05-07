Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

В четверг, 7 мая, Кристал Пэлас принимал дома Шахтер в рамках ответного матча полуфинала Лиги конференций.

"Орлы" открыли счет уже на 10-й минуте, но гол Пино был отменен из-за офсайда. А в итоге счет все же стал в пользу английской команды, но стараниями Педриньо, который оформил автогол.

Но еще до перерыва "горняки" сумела сравнять счет. Все тот же Педриньо выкатил Эгиналду, который и оформил результативный удар.

А на старте второго тайма Сарр снова вывел вперед Кристал Пэлас, и после этого английская команда уверенно довела матч до финиша.

