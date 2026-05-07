Кристал Пэлас - Шахтер 2:1: обзор матча и результат игры 07.05.2026

Английская команда оказалась сильнее и в ответном матче с "горняками".

В четверг, 7 мая, Шахтер в Лондоне встречался с Кристал Пэлас в ответном матче полуфинала Лиги конференций.

После поражения 1:3 в первом поединке "горнякам" не удалось исправить ситуацию во второй встрече, повторной уступив английской команде - теперь со счетом 1:2.

Шахтер от начала матча стал оказывать давление на соперника, однако первые удары гостей особой опасности для "орлов" не представляли. Кристал Пэлас же на десятой минуте удалось организовать контратаку, завершив свой выпад взятием ворот. После выноса из глубины Жан-Филип Матета из центрального круга сбросил головой мяч на ход Йереми Пино, который переиграл Дмитрия Ризныка. Тем не менее после консультации с VAR арбитр отменил гол из-за офсайда.

Все же в середине первого тайма хозяевам поля удалось отличиться уже по правилам. Голкипер "горняков" парировал удар Адама Уортона в правый нижний угол, однако на подборе сыграл Даниэль Муньос и прострелил от лицевой вдоль линии ворот, а мяч рикошетом от Педриньо Азеведо оказался в сетке.

Шахтер продолжил нагнетать и достаточно быстро сумел восстановить паритет в матче. На 34-й минуте в ходе атаки вторым темпом Эгиналду получил мяч в штрафной и с места вторым касание отправил его в левую девятку.

Впрочем, вторая половина встречи началась неудачно для "оранжево-черных", а Кристал Пэлас снова повел в поединке. На 52-й минуте Тайрик Митчелл прострелил с левого фланга в штрафную, а Исмаила Сарр в падении подправил мяч под дальнюю стойку.

В дальнейшем английская команда успокоила игру и начала действовать по результату. Шахтер же продолжал иметь преимущество во владении мячом, однако больше создать реально острых моментов, чтобы зацепиться хотя за ничью, так и не сумел, потерпев второе поражение от "орлов".

В финале Лиги конференций Кристал Пэлас встретится с Райо Вальекано, который вышел победителем из полуфинального противостояния со Страсбуром (1:0, 1:0).

Статистика матча Кристал Пэлас - Шахтер 1/2 финала Лиги конференций

Кристал Пэлас - Шахтер 2:1 (первый матч - 3:1)

Голы: Педриньо Азеведо, 25 (аг), Сарр, 52 - Эгиналду, 34

Ожидаемые голы (xG): 1.37 - 1.04

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 11 - 17

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 1 - 5

Фолы: 8 - 10

Кристал Пэлас: Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Канво - Муньос (Клайн, 88), Уортон (Хьюз, 88), Камада (Лерма, 88), Митчелл - Сарр, Пино (Джонсон, 78) - Матета (Странд Ларсен, 66).

Шахтер: Ризнык - Винисиус (Грам, 27), Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо да Силва (Лукас, 75), Очеретько (Невертон, 56), Марлон Гомес - Алиссон (Изаки, 46), Элиас (Траоре, 56).

Предупреждение: Бондар.

