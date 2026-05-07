Фьюри возглавил рейтинг WBC в супертяжелом весе

Победное возвращение в ринг подняло британца на первую строчку в списке.

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал свой обновленный рейтинг в супертяжелом весе.

Бывший чемпион организации британец Тайсон Фьюри после победы в бою-возвращении с Арсланбеком Махмудовым поднялся на первое место.

Читай также: "Это будет финал": Промоутер Фьюри сообщил, что с Джошуа подписан контракт только на один бой

Титулом WBC на данный момент владеет украинец Александр Усик, а временным чемпионом является немец Агит Кабайел.

В топ-15 рейтинга также входит еще один украинский боксер Андрей Новицкий.

Рейтинг WBC в супертяжелом весе:

Чемпион - Александр Усик (Украина)

- Александр Усик (Украина) Временный чемпион - Агит Кабайел (Германия)

Тайсон Фьюри (Великобритания) Лоуренс Околи (Великобритания) Мозес Итаума (Великобритания) Энтони Джошуа (Великобритания) Филип Хргович (Хорватия) Деонтей Уайлдер (США) Эфе Аджагба (Нигерия) Мартин Баколе (ДР Конго) Ричард Торрез-младший (США) Ричард Риакпоре (Великобритания) Андрей Новицкий (Украина) Фрэнк Санчес (Куба) Баходир Жалолов (Узбекистан) Гуидо Вианелло (Италия) Лабинот Джоджай (Косово)

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри намерен провести промежуточный бой перед встречей с Энтони Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!