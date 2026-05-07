iSport.ua
Русский Українська

Фьюри возглавил рейтинг WBC в супертяжелом весе

Победное возвращение в ринг подняло британца на первую строчку в списке.
Вчера, 23:32       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал свой обновленный рейтинг в супертяжелом весе.

Бывший чемпион организации британец Тайсон Фьюри после победы в бою-возвращении с Арсланбеком Махмудовым поднялся на первое место.

Читай также: "Это будет финал": Промоутер Фьюри сообщил, что с Джошуа подписан контракт только на один бой

Титулом WBC на данный момент владеет украинец Александр Усик, а временным чемпионом является немец Агит Кабайел.

В топ-15 рейтинга также входит еще один украинский боксер Андрей Новицкий.

Рейтинг WBC в супертяжелом весе:

  • Чемпион - Александр Усик (Украина)
  • Временный чемпион - Агит Кабайел (Германия)
  1. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  2. Лоуренс Околи (Великобритания)
  3. Мозес Итаума (Великобритания)
  4. Энтони Джошуа (Великобритания)
  5. Филип Хргович (Хорватия)
  6. Деонтей Уайлдер (США)
  7. Эфе Аджагба (Нигерия)
  8. Мартин Баколе (ДР Конго)
  9. Ричард Торрез-младший (США)
  10. Ричард Риакпоре (Великобритания)
  11. Андрей Новицкий (Украина)
  12. Фрэнк Санчес (Куба)
  13. Баходир Жалолов (Узбекистан)
  14. Гуидо Вианелло (Италия)
  15. Лабинот Джоджай (Косово)

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри намерен провести промежуточный бой перед встречей с Энтони Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик WBC агит кабайел

Статьи по теме

Уордли назвал потенциального следующего оппонента после Дюбуа Уордли назвал потенциального следующего оппонента после Дюбуа
Усик может провести бой с Кабаелом в Германии Усик может провести бой с Кабаелом в Германии
Лига конференций: Кристал Пэлас сыграет в финале с Райо Вальекано Лига конференций: Кристал Пэлас сыграет в финале с Райо Вальекано
Лига Европы: Фрайбург и Астон Вилла разыграют трофей Лига Европы: Фрайбург и Астон Вилла разыграют трофей

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Кристал Пэлас - Шахтер в ЛК
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии, а Нью-Йорк увеличил преимущество
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:11
Лига конференций: Кристал Пэлас сыграет в финале с Райо Вальекано
Лига Европы00:04
Лига Европы: Фрайбург и Астон Вилла разыграют трофей
Вчера, 23:52
Лига конференций23:52
Шахтер повторно проиграл Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций.
Лига конференций23:50
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Бокс23:32
Фьюри возглавил рейтинг WBC в супертяжелом весе
Европа22:59
Батагов успешно перенес операцию на колене
Европа22:40
Бавария провела переговоры по звезде Ньюкасла
Европа22:28
Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего
Европа22:10
Канисарес - о Реале: Корабль, плывущий по течению, без курса и капитана
Теннис21:55
Калинина потерпела поражение во втором круге турнира в Риме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK