Фьюри возглавил рейтинг WBC в супертяжелом весе
Победное возвращение в ринг подняло британца на первую строчку в списке.
Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал свой обновленный рейтинг в супертяжелом весе.
Бывший чемпион организации британец Тайсон Фьюри после победы в бою-возвращении с Арсланбеком Махмудовым поднялся на первое место.
Титулом WBC на данный момент владеет украинец Александр Усик, а временным чемпионом является немец Агит Кабайел.
В топ-15 рейтинга также входит еще один украинский боксер Андрей Новицкий.
Рейтинг WBC в супертяжелом весе:
- Чемпион - Александр Усик (Украина)
- Временный чемпион - Агит Кабайел (Германия)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Лоуренс Околи (Великобритания)
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Филип Хргович (Хорватия)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Эфе Аджагба (Нигерия)
- Мартин Баколе (ДР Конго)
- Ричард Торрез-младший (США)
- Ричард Риакпоре (Великобритания)
- Андрей Новицкий (Украина)
- Фрэнк Санчес (Куба)
- Баходир Жалолов (Узбекистан)
- Гуидо Вианелло (Италия)
- Лабинот Джоджай (Косово)
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри намерен провести промежуточный бой перед встречей с Энтони Джошуа.
