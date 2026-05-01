Фьюри намерен провести промежуточный бой перед встречей с Джошуа

Британский экс-чемпион не собирается простаивать до конца года.
Вчера, 23:35       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о планах своего клиента перед боем против Энтони Джошуа.

По словам представителя британского боксера, его подопечный, как и будущий соперник, собирается провести разминочный поединок перед очной встречей в ринге.

"Я думаю, что Фьюри, очевидно, захочет сделать промежуточный бой. Давайте посмотрим, что произойдет.

Эй Джей проведет свой поединок, и я вполне уверен, что Тайсон тоже устроит промежуточный бой. Он просит об этом, и мы посмотрим, к чему придем", - приводит слова Уоррена The Ring.

Напомним, что у Джошуа на 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде запланирован поединок против Кристиана Пренги.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в конце этого года.

