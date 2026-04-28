"Должен побеждать таких": Промоутер Джошуа сделал прогноз на ближайший бой

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о бое против албанца Кристиана Пренги.

Представитель британского боксера отметил, что его подопечный обязан выходить победителем из этого противостояния.

"Ты должен с кем-то драться. Каждый соперник опасен. Тебя будут критиковать за выбор оппонента, кого бы ты ни выбрал. Это просто законы бокса.

Он боксировал на более низком уровне, чем Эй Джей. Я уверен, что он умеет бить - многие умеют. Когда мы смотрели на его рекорд, было несколько человек, по поводу которых мы спрашивали себя: "Хотим ли мы драться с панчером?" Но он должен побеждать таких бойцов. Это не просто очередной бой. Мы должны отнестись к нему максимально серьезно.

Я считаю, он должен разобраться с Кристианом Пренгой. Не думаю, что это будет очень легко, потому что парень выходит на бой, имея шанс вытянуть главный лотерейный билет в жизни. Но мы обязаны побеждать таких, как он. Это станет для нас хорошей подготовкой к Фьюри", - сказал Хирн в комментарии FightHype.

Бой Джошуа - Пренга состоится 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, что в конце этого года Джошуа также должен будет встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

