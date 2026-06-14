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Футбол

Звезда Баварии выбирает между европейскими грандами и клубами МЛС

Горетцка хочет играть в Италии или другой топ-лиге.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Леон Горетцка / Getty Images
Леон Горетцка / Getty Images

Полузащитник Баварии Леон Горетцка намерен продолжить карьеру в Европе.

Отмечается, что 31-летний хавбек заинтересовал клубы МЛС, в частности Чикаго Файр.

Добавим, что этим летом немец станет свободным агентом, что улучшает условия подписания для его будущей команды.

Среди главных претендентов на Горетцка назывались Милан, Ювентус и Интер.

Тем временем торнадо чуть не уничтожил базу Англии на чемпионате мира.

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