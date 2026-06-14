Звезда Баварии выбирает между европейскими грандами и клубами МЛС
Горетцка хочет играть в Италии или другой топ-лиге.
Полузащитник Баварии Леон Горетцка намерен продолжить карьеру в Европе.
Отмечается, что 31-летний хавбек заинтересовал клубы МЛС, в частности Чикаго Файр.
Добавим, что этим летом немец станет свободным агентом, что улучшает условия подписания для его будущей команды.
Среди главных претендентов на Горетцка назывались Милан, Ювентус и Интер.
🚨 Despite approaches from MLS, Leon Goretzka gives priority to European clubs for his next move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2026
Available as free agent and ready for a new chapter.
🎥🆕 https://t.co/rZLxMuxwZP pic.twitter.com/3asdIUJqgJ
Тем временем торнадо чуть не уничтожил базу Англии на чемпионате мира.
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